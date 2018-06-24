Іран очікує, що Європа до липня представить пропозиції для збереження ядерної угоди

За його словами, три європейські країни — учасниці ядерної угоди (Велика Британія, Німеччина, Франція) і Європейський союз пообіцяли представити пакет практичних заходів, які задовольнять вимоги Тегерана, в тому числі щодо продажу нафти і її транспортування.

Як повідомляв УНН, Тегеран поки задоволений позиціями і заявами європейських лідерів про намір зберігати Спільний всеосяжний план дій (СВПД), проте вони повинні бути підкріпленими практичними кроками. Про це повідомило агентство Mehr з посиланням на президента Ірану Хасана Роухані.