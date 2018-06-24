Іран очікує, що Європа до липня представить пропозиції для збереження ядерної угоди
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Тегеран очікує, що європейські країни до кінця червня представлять пакет пропозицій для збереження Спільного всеосяжного плану дій (СВПД) щодо іранської ядерної програми. Про це повідомив телеканал Press TV з посиланням на заступника міністра закордонних справ Ірану Аббаса Арагчі, передає УНН.
За його словами, три європейські країни — учасниці ядерної угоди (Велика Британія, Німеччина, Франція) і Європейський союз пообіцяли представити пакет практичних заходів, які задовольнять вимоги Тегерана, в тому числі щодо продажу нафти і її транспортування.
Як повідомляв УНН, Тегеран поки задоволений позиціями і заявами європейських лідерів про намір зберігати Спільний всеосяжний план дій (СВПД), проте вони повинні бути підкріпленими практичними кроками. Про це повідомило агентство Mehr з посиланням на президента Ірану Хасана Роухані.