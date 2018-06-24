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Иран ожидает, что Европа до июля представит предложения для сохранения ядерного соглашения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 июня. УНН. Тегеран ожидает, что европейские страны до конца июня представят пакет предложений для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (ОВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил телеканал Press TV со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи, передает УНН.

По его словам, три европейские страны — участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

Как сообщал УНН, Тегеран пока доволен позициями и заявлениями европейских лидеров о намерении сохранять Общий всеобъемлющий план действий (ОВПД), однако они должны быть подкреплены практическими шагами. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани.

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