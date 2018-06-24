Иран ожидает, что Европа до июля представит предложения для сохранения ядерного соглашения

По его словам, три европейские страны — участницы ядерной сделки (Великобритания, Германия, Франция) и Европейский союз пообещали представить пакет практических мер, которые удовлетворят требования Тегерана, в том числе в отношении продажи нефти и ее транспортировки.

Как сообщал УНН, Тегеран пока доволен позициями и заявлениями европейских лидеров о намерении сохранять Общий всеобъемлющий план действий (ОВПД), однако они должны быть подкреплены практическими шагами. Об этом сообщило агентство Mehr со ссылкой на президента Ирана Хасана Роухани.