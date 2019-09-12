Президент Фінляндії запросив Зеленського в гості до Санта Клауса
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Президент Фінляндії Саулі Нііністьо на спільній пресконференції з Президентом України Володимиром Зеленським повідомив, що запросив українського лідера до себе на батьківщину, передає кореспондент УНН.
“Я насправді сюди приїхав, аби вам сказати і привітати вас від імені народу Фінляндії. Ми вас підтримуємо, висловлюємо солідарність. Я мав нагоду вже запросити пана Президента відвідати Фінляндію, хочеться на це розраховувати. У нас є спільний друг, Санта Клаус, якого ми збираємось побачити в рамках візиту”, — сказав президент Фінляндії.
Він поздоровив Президента та його партію “Слуга Народу” активною роботою над реформами для українського суспільства.
“Ми всі знаємо, що реформа — це непроста робота. Хочу побажати вам успіхів у цій роботі”, — додав фінський лідер.
Нагадаємо, почалась зустріч президентів України і Фінляндії.