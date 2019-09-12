Президент Финляндии пригласил Зеленского в гости к Санта Клаусу
Киев • УНН
КИЕВ. 12 сентября. УНН. Президент Финляндии Саули Ниинистьо на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Владимиром Зеленским сообщил, что пригласил украинского лидера к себе на родину, передает корреспондент УНН.
"Я на самом деле сюда приехал, чтобы вам сказать и поздравить вас от имени народа Финляндии. Мы вас поддерживаем, выражаем солидарность. Я имел возможность уже пригласить господина Президента посетить Финляндию, хочется на это рассчитывать. У нас есть общий друг, Санта Клаус, которого мы собираемся увидеть в рамках визита", - сказал президент Финляндии.
Он поздравил Президента и его партию "Слуга народа" активной работой над реформами для украинского общества.
"Мы все знаем, что реформа - это непростая работа. Хочу пожелать вам успехов в этой работе", - добавил финский лидер.
Напомним, началась встреча президентов Украины и Финляндии.