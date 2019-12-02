Президент: електронне посвідчення водія скоро буде у вас в iPhone
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. Команда спеціалістів українського уряду направила додаток, який дозволить українцям користуватись електронними посвідченням водія і техпаспортом, у Google Play та App Store. Про це сказав Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні, оприлюдненому на сайті Глави держави, передає УНН.
“Зараз ми починаємо готувати наших кращих спеціалістів під головуванням Міши Федорова і спеціалістів, які дійсно зробили таку собі невеличку „країну в смартфоні“. Зараз всі ми працюємо над нашим великим проектом діджиталізації нашої країни. Електронне посвідчення водія і техпаспорт вже скоро-скоро буде у вас в iPhone. Цей додаток вже відправлений нашою командою у Google Play та App Store, і цього року вже українці почнуть цим користуватись”, — сказав Президент.
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Нагадаємо, минулого тижня посольство України в США невідкладно звернулося до керівництва американської компанії Apple з закликом виправити некоректне позначення Криму, як частини Росії в додатках компанії.
Так, міністерство фінансів США, поінформоване українською стороною щодо некоректного позначення Криму як частини Росії у додатках компанії Apple, буде здійснювати оцінку того, чи потрапляють дії компанії під чинний санкційним режим США.
Як повідомляв УНН, 27 листопада набула чинності постанова Кабінету міністрів України, про порядок видачі посвідчень водія, що дозволяє отримати посвідчення водія через електронний кабінет.