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Відсьогодні посвідчення водія можна замовити через електронний кабінет

Відсьогодні посвідчення водія можна замовити через електронний кабінет

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Сьогодні набула чинності постанова Кабінету міністрів України, про порядок видачі посвідчень водія, що дозволяє отримати посвідчення водія через електронний кабінет. Про це повідомляє УНН з посилання на пресслужбу Головного сервісного центру МВС України.

"Замінити посвідчення водія чи відновити його у випадку втрати стане набагато легше. Незабаром громадянин зможе замовити ці послуги, не виходячи з дому – достатньо мати власний електронний кабінет водія. Відповідні зміни до Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами було внесено постановою Кабінету міністрів України від 15.11.2019 року №946, яка сьогодні набула чинності", - йдеться у повідомленні.

Відповідні зміни дозволять громадянам обміняти посвідчення водія та отримати його після втрати чи викрадення, скориставшись послугою через електронний кабінет водія або Єдиний державний портал адміністративних послуг.

Вказано, що в електронному кабінеті водій зможе обміняти посвідчення, що було видане вперше на 2 роки після закінчення строку його дії, а також отримати нове посвідчення, якщо старе стало непридатним для подальшого використання. Також обміняти посвідчення можна, якщо у водія змінились персональні дані, або ж посвідчення було втрачене чи його викрали.

Нагадаємо, електронний кабінет водія запрацював 24 грудня 2018 року.

Раніше подробиці про електронне посвідчення водія розповіли в МВС.

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