С сегодняшнего дня водительское удостоверение можно заказать через электронный кабинет

"Заменить водительское удостоверение или восстановить его в случае потери станет намного легче. Вскоре гражданин сможет заказать эти услуги, не выходя из дома - достаточно иметь собственный электронный кабинет водителя. Соответствующие изменения в Положение о порядке выдачи удостоверений водителя и допуска граждан к управлению транспортными средствами были внесены постановлением Кабинета министров Украины от 15.11.2019 года №946, которое сегодня вступило в силу", - говорится в сообщении.

Соответствующие изменения позволят гражданам обменять водительское удостоверение и получить его после потери или кражи, воспользовавшись услугой через электронный кабинет водителя или Единый государственный портал административных услуг.

Указано, что в электронном кабинете водитель сможет обменять удостоверение, которое было выдано впервые на 2 года после окончания срока его действия, а также получить новое удостоверение, если старое стало непригодным для дальнейшего использования. Также обменять удостоверение можно, если у водителя изменились персональные данные, или же удостоверение было потеряно или его похитили.

Напомним, электронный кабинет водителя заработал 24 декабря 2018 года.

Ранее подробности о электронном удостоверении водителя рассказали в МВД.



