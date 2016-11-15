Президент дозволив військовим, які відслужили 11 місяців, укладати контракт на півроку
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав указ №503, яким вніс зміни до "Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України", передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.
Відповідно до указу, військовослужбовці строкової військової служби та військової служби за призовом, які відслужили не менше 11 місяців, за бажанням мложуть укладати контракт про проходження військової служби строком на 6 місяців.
Крім того, зміни при підписанні першого військового контракту стосуються і "військовослужбовців, які вислужили строк військової служби за призовом осіб офіцерського складу і які приймаються на військову службу за контрактом осіб офіцерського складу - строком від 1 до 5 років в залежності від згоди сторін".