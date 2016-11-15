Президент разрешил военным, отслуживших 11 месяцев, заключать контракт на полгода
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал указ №503, которым внес изменения в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины", передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.
Согласно указу, военнослужащие срочной военной службы и военной службы по призыву, выслужившие не менее 11 месяцев, по желанию могут заключать контракт о прохождении военной службы сроком на 6 месяцев.
Кроме того, изменения при подписании первого военного контракта касаются и "военнослужащих, выслуживших срок военной службы по призыву лиц офицерского состава и принимаемых на военную службу по контракту лиц офицерского состава - на срок от 1 до 5 лет в зависимости от согласия сторон".