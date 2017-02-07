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Президент дозволив із 2018 року зарахувати частину ренти за видобуток нафти до місцевих бюджетів

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. Президент України Петро Порошенко підписав Закон України № 1793-VIII “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату”. Закон був прийнятий Верховною Радою України 20 грудня 2016 року, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент дозволив із 2018 року зарахувати частину ренти за видобуток нафти до місцевих бюджетів

Як зазначили в АП, закон спрямований на розвиток адміністративно-територіальних одиниць, на території яких проводиться видобуток вуглеводнів, та налагодження плідного співробітництва між підприємствами нафтогазовидобувного комплексу та органами державної виконавчої влади та місцевого самоврядування. Встановлений розподіл коштів із рентної плати за користування надрами для видобування нафти, газу та газового конденсату сприятиме зацікавленості місцевого населення у розвитку газовидобувної галузі у місцевості, де вони проживають, а також справедливому розподілу коштів між бюджетами різних рівнів, громадами сіл, селищ, міст, де здійснюється виробнича діяльність підприємств нафтогазової галузі.

Відповідно до внесених змін у Бюджетний кодекс України, до доходів загального фонду Державного бюджету України зараховуються 95% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату.

Окрім цього, 2% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до районних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

Законом встановлюється, що 3% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів об’єднаних територіальних громад за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

Згідно закону 2% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до бюджету Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів

Закон також встановлює, що 1% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату зараховується до бюджетів місцевого самоврядування за місцезнаходженням (місцем видобутку) відповідних природних ресурсів.

Закон набирає чинності з 1 січня 2018 року.

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала законопроект щодо зарахувалння частини ренти за видобуток нафти до місцевих бюджетів. Відповідний законопроект підтримали 259 народних депутатів.

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