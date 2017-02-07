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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент разрешил с 2018 года зачесть часть ренты за добычу нефти в местные бюджеты

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины № 1793-VIII "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно зачисления рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата». Закон был принят Верховной Радой Украины 20 декабря 2016 года, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент разрешил с 2018 года зачесть часть ренты за добычу нефти в местные бюджеты

Как отметили в АП, закон направлен на развитие административно-территориальных единиц, на территории которых ведется добыча углеводородов, и налаживание плодотворного сотрудничества между предприятиями нефтегазодобывающего комплекса и органами государственной исполнительной власти и местного самоуправления. Установленное распределение средств из рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, газа и газового конденсата будет способствовать заинтересованности местного населения в развитии газодобывающей отрасли в местности, где они проживают, а также справедливому распределению средств между бюджетами разных уровней, общинами сел, поселков, городов, где осуществляется производственная деятельность предприятий нефтегазовой отрасли.

Согласно внесенным изменениям в Бюджетный кодекс Украины, к доходам общего фонда Государственного бюджета Украины зачисляются 95% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата.

Кроме этого, 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в районные бюджеты по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Законом устанавливается, что 3% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты городов республиканского Автономной Республики Крым и областного значения, бюджетов объединенных территориальных общин по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Согласно закону 2% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджет Автономной Республики Крым, областных бюджетов по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов

Закон также устанавливает, что 1% рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата зачисляется в бюджеты местного самоуправления по местонахождению (месту добычи) соответствующих природных ресурсов.

Закон вступает в силу с 1 января 2018 года.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала законопроект о зачислении части ренты за добычу нефти в местные бюджеты . Соответствующий законопроект поддержали 259 народных депутатов.

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