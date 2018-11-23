Президент: через вибори в ОРДЛО будуть запроваджені санкції

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Спільними зусиллями України та міжнародної спільноти будуть застосовані відповідні санкції через проведення за участі Росії фейкових виборів в ОРДЛО. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає кореспондент УНН.