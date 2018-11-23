Президент: через вибори в ОРДЛО будуть запроваджені санкції
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Спільними зусиллями України та міжнародної спільноти будуть застосовані відповідні санкції через проведення за участі Росії фейкових виборів в ОРДЛО. Про це сьогодні сказав Президент України Петро Порошенко на спільному брифінгу з президентом Словаччини Андреєм Кіскою, передає кореспондент УНН.
“Впевнений, що спільними зусиллями, політико-дипломатичним шляхом, Крим і окупована частина Донбасу, де також за участю Росії нещодавно були проведені фейкові вибори, які цілком руйнують мінський процес і мінські домовленості, демонструють повне ігнорування з боку РФ, також будуть застосовані відповідні санкції”, — наголосив він.
Він засудив візит Володимира Путіна до окупованого Криму і повідомив, що доручив МЗС України відреагувати на це порушення Росією міжнародного права.
Нагадаємо, сьогодні російський президент Володимир Путін приїхав до окупованого Криму, де провів засідання президіума Держради в курортному комплексі “Мрія”, який перебуває під санкціями США.
Раніше у ЗМІ повідомили, що Європейський Союз додасть до списку санкцій п'ятьох осіб, який вважає відповідальними за організацію так званих "виборів" на Донбасі.
Додамо, фейкові вибори “Д/ЛНР” провели 11 листопада.