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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 100954 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 133815 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145376 просмотра

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Президент: из-за выборов в ОРДЛО будут введены санкции

Президент: из-за выборов в ОРДЛО будут введены санкции

Киев  •  УНН

 • 12568 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Совместными усилиями Украины и международного сообщества будут применены соответствующие санкции за проведение с участием России фейковых выборов в ОРДЛО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской, передает корреспондент УНН.

"Уверен, что совместными усилиями, политико-дипломатическим путем, Крым и оккупированная часть Донбасса, где также с участием России недавно были проведены фейковые выборы, которые вполне разрушают минский процесс и минские договоренности, демонстрируют полное игнорирование со стороны РФ, также будут применены соответствующие санкции", - подчеркнул он.

Он осудил визит Владимира Путина в оккупированный Крым и сообщил, что поручил МИД Украины отреагировать на это нарушение Россией международного права.

Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где провел заседание президиума Госсовета в курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США.

Ранее СМИ сообщили, что Европейский Союз добавит к списку санкций пять человек, которых считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе.

Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.

Украинские Национальные Новости

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