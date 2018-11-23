Президент: из-за выборов в ОРДЛО будут введены санкции
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Совместными усилиями Украины и международного сообщества будут применены соответствующие санкции за проведение с участием России фейковых выборов в ОРДЛО. Об этом сказал Президент Украины Петр Порошенко на совместном брифинге с президентом Словакии Андреем Киской, передает корреспондент УНН.
"Уверен, что совместными усилиями, политико-дипломатическим путем, Крым и оккупированная часть Донбасса, где также с участием России недавно были проведены фейковые выборы, которые вполне разрушают минский процесс и минские договоренности, демонстрируют полное игнорирование со стороны РФ, также будут применены соответствующие санкции", - подчеркнул он.
Он осудил визит Владимира Путина в оккупированный Крым и сообщил, что поручил МИД Украины отреагировать на это нарушение Россией международного права.
Напомним, сегодня российский президент Владимир Путин приехал в оккупированный Крым, где провел заседание президиума Госсовета в курортном комплексе "Мрия", который находится под санкциями США.
Ранее СМИ сообщили, что Европейский Союз добавит к списку санкций пять человек, которых считает ответственными за организацию так называемых "выборов" на Донбассе.
Добавим, фейковые выборы "Д/ЛНР" провели 11 ноября.