Президент Бразилії звинуватив Ді Капріо в "підпалі лісів" Амазонки
Київ • УНН
КИЇВ. 30 листопада. УНН. Президент Бразилії Жаір Болсонару звинуватив голлівудського актора Леонардо Ді Капріо в спонсоруванні некомерційних організацій, які, ймовірно, влаштовують лісові пожежі в Амазонії. Про це повідомляє УНН з посиланням на AP.
"Ді Капріо - крутий хлопець, чи не так? Давати гроші на підпал Амазонки", - заявив глава Бразилії.
Нагадаємо, президент Бразилії відмовився прийняти допомогу G7 для боротьби з пожежами в лісах Амазонки.