Президент Бразилии обвинил Ди Каприо в "поджоге лесов" Амазонки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании некоммерческих организаций, которые, вероятно, устраивают пожары в Амазонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
"Ди Каприо - крутой парень, не так ли? Давать деньги на поджог Амазонки", - заявил глава Бразилии.
Напомним, президент Бразилии отказался принять помощь G7 для борьбы с пожарами в лесах Амазонки.