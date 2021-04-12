Президент Азербайджану на відкритті парку трофеїв з Карабаху: Баку чекає відповідь - звідки у Вірменії "Іскандери"

Деталі

“Звідки у вірменській армії ці ракети („Іскандер“)? Цих ракет не повинно було бути. Це вже наочний доказ. Доказ військового злочину Вірменії, і ми хочемо відповіді, як ця смертельна зброя потрапила до рук Вірменії. Поки ми не змогли отримати відповідь, але отримаємо”, — сказав Алієв.

Він додав, що ракети “Іскандер” “були використані після звільнення Шуші”. “У нас є достатньо інформації. Просто ми чекаємо офіційного роз’яснення”, — підкреслив глава держави.

Контекст

2 квітня агентство Азербайджану з розмінування (ANAMA) продемонструвало уламки ракет оперативно-тактичних ракетних комплексів (ОТРК) “Іскандер”, які, за твердженням азербайджанської сторони, використовувалися Вірменією проти Азербайджану в ході бойових дій в Карабасі восени 2020 року. Представник ANAMA заявив, що виявлені уламки належать ракеті, випущеної з ракетного комплексу “Іскандер-М”.

Відкриття в Баку Парку військових трофеїв, 12 квітня 2021 року:

У той же день прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що ракети “Іскандер” не застосовувалися в ході ескалації конфлікту в Нагірному Карабасі восени 2020 року. “Це (відсутність застосування) було підтверджено”, — сказав він. Пєсков додав, що Кремль “не має інформації”, звідки взялися уламки, виявлені азербайджанською стороною.

Російське Міноборони в лютому також розповсюдило заяву, що у конфлікті в Нагірному Карабасі це озброєння не застосовувалося. “За наявними у нас об’єктивним і даними, підтвердженими в тому числі системою об’єктивного контролю, жоден з ракетних комплексів даного типу в ході конфлікту в Нагірному Карабасі не застосовувався. Весь боєзапас ракет знаходиться на складах збройних сил Республіки Вірменії”, — заявили в Міноборони.