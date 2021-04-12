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Президент Азербайджана на открытии парка трофеев из Карабаха: Баку ждет ответ - откуда у Армении "Искандеры"

Президент Азербайджана на открытии парка трофеев из Карабаха: Баку ждет ответ - откуда у Армении "Искандеры"

Киев  •  УНН

 • 27701 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Азербайджан ждет ответа на вопрос о том, как у Армении оказались ракеты “Искандер-М”, которые были выпущены по городу Шуша в Нагорном Карабахе. Об этом заявил в понедельник президент Ильхам Алиев на открытии в Баку Парка военных трофеев, пишет УНН.

Детали

“Откуда у армянской армии эти ракеты („Искандер“)? Этих ракет не должно было быть. Это уже наглядное доказательство. Доказательство военного преступления Армении, и мы хотим ответа, как это смертельное оружие попало в руки Армении. Пока мы не смогли получить ответ, но получим”, — сказал Алиев.

Он добавил, что ракеты “Искандер” “были использованы после освобождения Шуши”. “У нас есть достаточно информации. Просто мы ждем официального разъяснения”, — подчеркнул глава государства.

Контекст

2 апреля агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) продемонстрировало обломки ракет оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) “Искандер”, которые, по утверждению азербайджанской стороны, использовались Арменией против Азербайджана в ходе боевых действий в Карабахе осенью 2020 года. Представитель ANAMA заявил, что обнаруженные обломки принадлежат ракете, выпущенной из ракетного комплекса “Искандер-М”.

Открытие в Баку Парка военных трофеев, 12 апреля 2021 года:

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что ракеты “Искандер” не применялись в ходе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года. “Это (отсутствие применения) было подтверждено”, — сказал он. Песков добавил, что Кремль “не располагает информацией”, откуда взялись обломки, обнаруженные азербайджанской стороной.

Российское Минобороны в феврале также распространило заявление, что при конфликте в Нагорном Карабахе это вооружение не применялось. “По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся. Весь боезапас ракет находится на складах вооруженных сил Республики Армении”, — заявили в Минобороны.

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