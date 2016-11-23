Прем'єр закликав посилити вимоги до будівництва об'єктів для людей з інвалідністю

“Нам потрібно у ДБН (державні будівельні норми — ред.) посилювати такі вимоги особливо до нових об’єктів або реконструйованих, де би ми розробили нормальну адаптацію до людей, які мають особливі потреби, починаючи від шкіл, там де треба інклюзив, і завершуючи об’єктами соціальної інфраструктури, щоб адаптовані були і туалетні кімнати, і в’їзди, і виїзди, і у тому числі місцевий транспорт”, — наголосив В.Гройсман.

Голова уряду переконаний, що добросовісні забудовники з розумінням поставляться до цього питання. Так, у нових об’єктах, що будуються, часто враховані особливі потреби людей з обмеженими можливостями.