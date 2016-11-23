Премьер призвал ужесточить требования к строительству объектов для людей с инвалидностью

"Нам нужно в ГСН (государственные строительные нормы - ред.)усиливать такие требования особенно к новым объектам или реконструированным, где бы мы разработали нормальную адаптацию к людям, которые имеют особые потребности, начиная от школ, там где надо инклюзив, и заканчивая объектами социальной инфраструктуры, чтобы адаптированные были и туалетные комнаты, и въезды и выезды, и в том числе местный транспорт ", - подчеркнул В.Гройсман.

Глава правительства убежден, что добросовестные застройщики с пониманием отнесутся к этому вопросу. Так, в новых объектах, что строятся, часто учтены особые потребности людей с ограниченными возможностями.