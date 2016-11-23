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Премьер призвал ужесточить требования к строительству объектов для людей с инвалидностью

Киев • УНН

 • 7431 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал ужесточить требования к строительству и реконструкции объектов с учетом потребностей людей с инвалидностью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Кабмина.

Премьер призвал ужесточить требования к строительству объектов для людей с инвалидностью

"Нам нужно в ГСН (государственные строительные нормы - ред.)усиливать такие требования особенно к новым объектам или реконструированным, где бы мы разработали нормальную адаптацию к людям, которые имеют особые потребности, начиная от школ, там где надо инклюзив, и заканчивая объектами социальной инфраструктуры, чтобы адаптированные были и туалетные комнаты, и въезды и выезды, и в том числе местный транспорт ", - подчеркнул В.Гройсман.

Глава правительства убежден, что добросовестные застройщики с пониманием отнесутся к этому вопросу. Так, в новых объектах, что строятся, часто учтены особые потребности людей с ограниченными возможностями.

Украинские Национальные Новости

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