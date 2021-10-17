Прем'єр Японії зробив підношення храму Ясукуні, що вважається в Азії символом мілітаризму
Київ • УНН
КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в неділю направив підношення синтоїстському храму Ясукуні, в якому зберігаються списки солдатів, полеглих під час усіх воєн за Японію, в тому числі військових злочинців, страчених за підсумками Токійського процесу (1946-1948). Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.
Деталі
Відзначається, що підношення “масакакі”, яке являє собою прикрашену білими стрічками гілку японського вічнозеленого дерева сакакі, було зроблена з нагоди початку осіннього храмового фестивалю. Очікується, що протягом дня в храм можуть здійснити паломництво деякі міністри нового уряду, а також члени національного парламенту.
Контекст
Прем’єр-міністри Японії регулярно відвідує храм Ясукуні. Раніше, у 2018 та 2019 роках це робив Сіндзо Абе. Після своєї відставки Абе регулярно здійснює паломництва в Ясукуні в статусі депутата парламенту. Після подібного підношення у 2019 році Південна Корея висловила протест Японії.
Цього року підношення відбувається на тлі заяви прем’єр-міністра Японії, зробленої напередодні, що влада країни допускає можливість превентивних ударів по базах противника.
Довідково
У синтоїстському храмі Ясукуні зберігаються списки з іменами всіх японців, загиблих на полях битв з середини XIX століття. До цього переліку включено і військові злочинці, страчені після капітуляції Токіо в Другій світовій війні, тому відвідування Ясукуні японськими офіційними особами викликають протести і сприймаються в Китаї, Південній Кореї та інших азіатських країнах як виправдання японської агресії.