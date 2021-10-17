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Прем'єр Японії зробив підношення храму Ясукуні, що вважається в Азії символом мілітаризму

Прем'єр Японії зробив підношення храму Ясукуні, що вважається в Азії символом мілітаризму

Київ • УНН

 • 25225 перегляди

КИЇВ. 17 жовтня. УНН. Новий прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда в неділю направив підношення синтоїстському храму Ясукуні, в якому зберігаються списки солдатів, полеглих під час усіх воєн за Японію, в тому числі військових злочинців, страчених за підсумками Токійського процесу (1946-1948). Про це повідомив телеканал NHK, передає УНН.

Деталі

Відзначається, що підношення “масакакі”, яке являє собою прикрашену білими стрічками гілку японського вічнозеленого дерева сакакі, ​​було зроблена з нагоди початку осіннього храмового фестивалю. Очікується, що протягом дня в храм можуть здійснити паломництво деякі міністри нового уряду, а також члени національного парламенту.

Контекст

Прем’єр-міністри Японії регулярно відвідує храм Ясукуні. Раніше, у 2018 та 2019 роках це робив Сіндзо Абе. Після своєї відставки Абе регулярно здійснює паломництва в Ясукуні в статусі депутата парламенту. Після подібного підношення у 2019 році Південна Корея висловила протест Японії.

Цього року підношення відбувається на тлі заяви прем’єр-міністра Японії, зробленої напередодні, що влада країни допускає можливість превентивних ударів по базах противника.

Довідково

У синтоїстському храмі Ясукуні зберігаються списки з іменами всіх японців, загиблих на полях битв з середини XIX століття. До цього переліку включено і військові злочинці, страчені після капітуляції Токіо в Другій світовій війні, тому відвідування Ясукуні японськими офіційними особами викликають протести і сприймаються в Китаї, Південній Кореї та інших азіатських країнах як виправдання японської агресії.

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