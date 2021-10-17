Прем'єр Японії зробив підношення храму Ясукуні, що вважається в Азії символом мілітаризму

Деталі

Відзначається, що підношення “масакакі”, яке являє собою прикрашену білими стрічками гілку японського вічнозеленого дерева сакакі, ​​було зроблена з нагоди початку осіннього храмового фестивалю. Очікується, що протягом дня в храм можуть здійснити паломництво деякі міністри нового уряду, а також члени національного парламенту.

Контекст

Прем’єр-міністри Японії регулярно відвідує храм Ясукуні. Раніше, у 2018 та 2019 роках це робив Сіндзо Абе. Після своєї відставки Абе регулярно здійснює паломництва в Ясукуні в статусі депутата парламенту. Після подібного підношення у 2019 році Південна Корея висловила протест Японії.

Цього року підношення відбувається на тлі заяви прем’єр-міністра Японії, зробленої напередодні, що влада країни допускає можливість превентивних ударів по базах противника.

Довідково

У синтоїстському храмі Ясукуні зберігаються списки з іменами всіх японців, загиблих на полях битв з середини XIX століття. До цього переліку включено і військові злочинці, страчені після капітуляції Токіо в Другій світовій війні, тому відвідування Ясукуні японськими офіційними особами викликають протести і сприймаються в Китаї, Південній Кореї та інших азіатських країнах як виправдання японської агресії.