Прем'єр Японії направив підношення храму Ясукуні з нагоди капітуляції країни в Другій світовій війні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе направив в середу ритуальне підношення синтоїстському храму Ясукуні, в якому зберігаються списки солдатів, полеглих під час усіх воєн за Японію, в тому числі військових злочинців, страчених за підсумками Токійського процесу. Про це повідомило агентство Kyodo, передає УНН.
Відзначається, що підношення “тамагусі”, яке представляє собою прикрашену білими стрічками гілку японського вічнозеленого дерева сакакі, було зроблено з нагоди 73-й річниці капітуляції країни у Другій світовій війні. При цьому Абе вибачився за те, що не зміг особисто здійснити паломництво до святилища.
В останній раз прем’єр Японії відвідував Ясукуні в грудні 2013 року. Цей храм вважається мілітаристським в Китаї, КНДР, Республіці Корея і ряді інших країн, які постраждали від японської агресії в роки війни.
15 серпня 1945 імператор Японії Хірохіто виступив по національному радіо зі зверненням до своїх підданих, в якому визнав, що країна більше не в змозі продовжувати війну і змушена прийняти умови Потсдамської декларації про свою беззастережну капітуляцію. Церемонія підписання Акту про капітуляцію відбулася 2 вересня на борту американського лінкора “Міссурі” в Токійській затоці.
Як повідомляв УНН, понад 70 тисяч людей у Японії протестували проти американської військової бази.