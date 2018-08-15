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Прем'єр Японії направив підношення храму Ясукуні з нагоди капітуляції країни в Другій світовій війні

Київ • УНН

 • 8782 перегляди

КИЇВ. 15 серпня. УНН. Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе направив в середу ритуальне підношення синтоїстському храму Ясукуні, в якому зберігаються списки солдатів, полеглих під час усіх воєн за Японію, в тому числі військових злочинців, страчених за підсумками Токійського процесу. Про це повідомило агентство Kyodo, передає УНН.

Прем'єр Японії направив підношення храму Ясукуні з нагоди капітуляції країни в Другій світовій війні

Відзначається, що підношення “тамагусі”, яке представляє собою прикрашену білими стрічками гілку японського вічнозеленого дерева сакакі, було зроблено з нагоди 73-й річниці капітуляції країни у Другій світовій війні. При цьому Абе вибачився за те, що не зміг особисто здійснити паломництво до святилища.

В останній раз прем’єр Японії відвідував Ясукуні в грудні 2013 року. Цей храм вважається мілітаристським в Китаї, КНДР, Республіці Корея і ряді інших країн, які постраждали від японської агресії в роки війни.

15 серпня 1945 імператор Японії Хірохіто виступив по національному радіо зі зверненням до своїх підданих, в якому визнав, що країна більше не в змозі продовжувати війну і змушена прийняти умови Потсдамської декларації про свою беззастережну капітуляцію. Церемонія підписання Акту про капітуляцію відбулася 2 вересня на борту американського лінкора “Міссурі” в Токійській затоці.

Як повідомляв УНН, понад 70 тисяч людей у Японії протестували проти американської військової бази.

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