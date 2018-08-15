Премьер Японии направил подношение храму Ясукуни по случаю капитуляции страны во Второй мировой войне

Отмечается, что подношение “тамагуси”, которое представляет собой украшенную белыми лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, было сделано по случаю 73-й годовщины капитуляции страны во Второй мировой войне. При этом Абэ извинился за то, что не смог лично совершить паломничество в святилище.

В последний раз премьер Японии посещал Ясукуни в декабре 2013 года. Этот храм считается милитаристским в Китае, КНДР, Республике Корея и ряде других стран, пострадавших от японской агрессии в годы войны.

15 августа 1945 года император Японии Хирохито выступил по национальному радио с обращением к своим подданным, в котором признал, что страна более не в состоянии продолжать войну и вынуждена принять условия Потсдамской декларации о своей безоговорочной капитуляции. Церемония подписания Акта о капитуляции состоялась 2 сентября на борту американского линкора “Миссури” в Токийском заливе.

Как сообщал УНН, более 70 тысяч человек в Японии протестовали против американской военной базы.