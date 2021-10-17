Премьер Японии сделал подношение храму Ясукуни, считающийся в Азии символом милитаризма
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье направил подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.
Детали
Отмечается, что подношения “масакаки”, которое представляет собой украшенную белыми лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, было сделано по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Ожидается, что в течение дня в храм могут совершить паломничество некоторые министры нового правительства, а также члены национального парламента.
Контекст
Премьер-министры Японии регулярно посещает храм Ясукуни. Ранее, в 2018 и 2019 годах это делал Синдзо Абэ. После своей отставки Абэ регулярно осуществляет паломничества в Ясукуни в статусе депутата парламента. После подобного подношения в 2019 году Южная Корея выразила протест Японии.
В этом году подношения происходит на фоне заявления премьер-министра Японии, сделанной накануне, что власти страны допускают возможность превентивных ударов по базам противника.
Справка
В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещение Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.