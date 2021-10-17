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Премьер Японии сделал подношение храму Ясукуни, считающийся в Азии символом милитаризма

Премьер Японии сделал подношение храму Ясукуни, считающийся в Азии символом милитаризма

Киев  •  УНН

 • 25221 просмотра

КИЕВ. 17 октября. УНН. Новый премьер-министр Японии Фумио Кисида в воскресенье направил подношение синтоистскому храму Ясукуни, в котором хранятся списки солдат, павших во время всех войн за Японию, в том числе военных преступников, казненных по итогам Токийского процесса (1946-1948). Об этом сообщил телеканал NHK, передает УНН.

Детали

Отмечается, что подношения “масакаки”, которое представляет собой украшенную белыми лентами ветку японского вечнозеленого дерева сакаки, ​​было сделано по случаю начала осеннего храмового фестиваля. Ожидается, что в течение дня в храм могут совершить паломничество некоторые министры нового правительства, а также члены национального парламента.

Контекст

Премьер-министры Японии регулярно посещает храм Ясукуни. Ранее, в 2018 и 2019 годах это делал Синдзо Абэ. После своей отставки Абэ регулярно осуществляет паломничества в Ясукуни в статусе депутата парламента. После подобного подношения в 2019 году Южная Корея выразила протест Японии.

В этом году подношения происходит на фоне заявления премьер-министра Японии, сделанной накануне, что власти страны допускают возможность превентивных ударов по базам противника.

Справка

В синтоистском храме Ясукуни хранятся списки с именами всех японцев, погибших на полях сражений с середины XIX века. В этот перечень включены и военные преступники, казненные после капитуляции Токио во Второй мировой войне, поэтому посещение Ясукуни японскими официальными лицами вызывают протесты и воспринимаются в Китае, Южной Корее и других азиатских странах как оправдание японской агрессии.

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