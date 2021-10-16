В Японії допустили можливість превентивних ударів по базах противника

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В ході інтерв’ю Кисида зокрема заявив про загрозу, що виходить з боку Північної Кореї. Прем’єр нагадав, що КНДР і раніше продовжує випробування своїх надзвукових і балістичних ракет. У зв’язку з цим, Японія, вважає Кисида, повинна переглянути свою політику в сфері національної оборони.

Пуски ракет з боку КНДР

В середині вересня КНДР провела пуски відразу двох балістичних ракет в бік Японського моря. Як заявило Центральне телеграфне агентство Кореї, випробування проводилися для перевірки боєготовності нового залізнично-мобільного ракетного полку.

У свою чергу, в Міноборони Японії вказували, що запущені снаряди не ввійшли в повітряний простір країни, впавши за межами економічної зони. Колишній японський прем’єр-міністр Йосіхіде Суга при цьому назвав діяльність КНДР загрозою для своєї країни і всього регіону.

Доповнення

Палата представників парламенту Японії затвердила Кісіда в якості нового прем’єра країни 8 жовтня. Раніше він обіймав посади міністра оборони, міністра закордонних справ і міністра у справах Окінави і Північних територій.