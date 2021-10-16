В Японии допустили возможность превентивных ударов по базам противника
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В рамках пересмотра национальной оборонной стратегии, направленной на развитие потенциала японских войск, власти Японии допустила возможность нанесения превентивных ударов по военным базам противника. Об этом в интервью изданию Yomiuri заявил новый премьер-министр страны Фумио Кисида, передает УНН.
Детали
В ходе интервью Кисида в частности заявил об угрозе, исходящей со стороны Северной Кореи. Премьер напомнил, что КНДР по-прежнему продолжает испытания своих сверхзвуковых и баллистических ракет. В связи с этим, Япония, считает Кисида, должна пересмотреть свою политику в сфере национальной обороны.
Пуски ракет со стороны КНДР
В середине сентября КНДР провела пуски сразу двух баллистических ракет в сторону Японского моря. Как заявил Центральное телеграфное агентство Кореи, испытания проводились для проверки боеготовности нового железнодорожно-мобильного ракетного полка.
В свою очередь, в Минобороны Японии указывали, что запущены снаряды не вошли в воздушное пространство страны, упав за пределами экономической зоны. Бывший японский премьер-министр Ёсихиде Суга при этом назвал деятельность КНДР угрозой для своей страны и всего региона.
Дополнение
Палата представителей парламента Японии утвердила Кисида в качестве нового премьера страны 8 октября. Ранее он занимал должности министра обороны, министра иностранных дел и министра по делам Окинавы и Северных территорий.