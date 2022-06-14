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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Прем'єр Шмигаль за п'ять місяців отримав зарплати на понад 70 тис. грн більше, ніж торік

Прем'єр Шмигаль за п'ять місяців отримав зарплати на понад 70 тис. грн більше, ніж торік

Київ • УНН

 • 463332 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль отримав за п'ять місяців цього року понад 294 тис. грн заробітної плати, що більше на понад 70 тис. грн, ніж торік. Про це журналісту УНН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів у відповідь на запит.

Деталі

З січня по травень 2022 року Денис Шмигаль отримав 294 187,25 грн заробітної плати.

Найбільші суми виплат Прем’єр-міністр отримував у квітні та травні - по 61 397,35 грн. У січні, лютому та березні він отримав по 57 130,85 грн.

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За 2021 рік Шмигаль отримав 561 775,65 грн заробітної плати. З січня по травень минулого року він отримав 222 905,08 грн.

Найбільшу суму Прем’єр-міністр отримав торік у листопаді – 57 157,83 грн. У грудні - 55 393,64 грн, у жовтні - 47 332,10 грн, у січні – 47 293,75 грн, у липні - 45 323,09 грн, у квітні - 45 179,19 грн, у вересні - 44 655,81 грн, у серпні - 44 646,82 грн, у червні - 44 361,28 грн, у лютому та травні – по 44 299,15 грн, у березні - 41 833,84 грн.

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Доповнення

Кабінет міністрів 2 лютого визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.

Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.

Українські Національні Новини

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