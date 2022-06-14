Прем'єр Шмигаль за п'ять місяців отримав зарплати на понад 70 тис. грн більше, ніж торік
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль отримав за п'ять місяців цього року понад 294 тис. грн заробітної плати, що більше на понад 70 тис. грн, ніж торік. Про це журналісту УНН повідомили у Секретаріаті Кабінету міністрів у відповідь на запит.
Деталі
З січня по травень 2022 року Денис Шмигаль отримав 294 187,25 грн заробітної плати.
Найбільші суми виплат Прем’єр-міністр отримував у квітні та травні - по 61 397,35 грн. У січні, лютому та березні він отримав по 57 130,85 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міністр Кабінету міністрів Немчінов отримав понад 285 тис. зарплати з початку року
За 2021 рік Шмигаль отримав 561 775,65 грн заробітної плати. З січня по травень минулого року він отримав 222 905,08 грн.
Найбільшу суму Прем’єр-міністр отримав торік у листопаді – 57 157,83 грн. У грудні - 55 393,64 грн, у жовтні - 47 332,10 грн, у січні – 47 293,75 грн, у липні - 45 323,09 грн, у квітні - 45 179,19 грн, у вересні - 44 655,81 грн, у серпні - 44 646,82 грн, у червні - 44 361,28 грн, у лютому та травні – по 44 299,15 грн, у березні - 41 833,84 грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Очільниця Мінветеранів Лапутіна отримала понад 228 тис. грн зарплати з початку року
Доповнення
Кабінет міністрів 2 лютого визначив схему посадових окладів для держслужбовців на 2022 рік.
Раніше міністр юстиції України Денис Малюська заявляв, що висока зарплата чиновників – це професійна необхідність.