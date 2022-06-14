Зарплата Премьера Шмыгаля за пять месяцев превышает прошлогоднюю на более 70 тыс. грн

ukru
19:03 • 8521 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

13:44 • 59456 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 99672 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 76458 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 54501 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 73963 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 66949 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 105721 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 119550 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126244 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 73009 просмотра
Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

Украинская ракета "Длинный Нептун" на 1000 км прошла испытания и успешное боевое применение - Зеленский

15 марта, 11:32 • 53546 просмотра
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15:44 • 23177 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 29326 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 41983 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 105714 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 106860 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 246816 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 276483 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 213205 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 73009 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 119547 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 106057 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 123667 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 125970 просмотра
Актуальное
Зарплата Премьера Шмыгаля за пять месяцев превышает прошлогоднюю на более 70 тыс. грн

Зарплата Премьера Шмыгаля за пять месяцев превышает прошлогоднюю на более 70 тыс. грн

Киев • УНН

 • 463328 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил за пять месяцев этого года свыше 294 тыс. грн заработной платы, что на более чем 70 тыс. грн больше, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в Секретариате Кабинета министров в ответ на запрос.

Детали

С января по май 2022 года Денис Шмигаль получил 294 187,25 грн заработной платы.

Наибольшие суммы выплат Премьер-министр получал в апреле и мае - по 61 397,35 грн. В январе, феврале и марте он получил по 57 130,85 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Министр Кабинета министров Немчинов получил более 285 тыс. зарплаты с начала года

За 2021 год Шмигаль получил 561 775,65 грн заработной платы. С января по май в прошлом году он получил 222 905,08 грн.

Наибольшую сумму Премьер-министр получил в ноябре прошлого года – 57 157,83 грн. В декабре – 55 393,64 грн, в октябре – 47 332,10 грн, в январе – 47 293,75 грн, в июле – 45 323,09 грн, в апреле – 45 179,19 грн, в сентябре - 44 655,81 грн, в августе – 44 646,82 грн, в июне – 44 361,28 грн, в феврале и мае – по 44 299,15 грн, в марте – 41 833,84 грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Глава Минветеранов Лапутина получила более 228 тыс. грн зарплаты с начала года

Дополнение

Кабинет министров 2 февраля определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.

Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы