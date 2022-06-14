Зарплата Премьера Шмыгаля за пять месяцев превышает прошлогоднюю на более 70 тыс. грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июня. УНН. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль получил за пять месяцев этого года свыше 294 тыс. грн заработной платы, что на более чем 70 тыс. грн больше, чем в прошлом. Об этом журналисту УНН сообщили в Секретариате Кабинета министров в ответ на запрос.
Детали
С января по май 2022 года Денис Шмигаль получил 294 187,25 грн заработной платы.
Наибольшие суммы выплат Премьер-министр получал в апреле и мае - по 61 397,35 грн. В январе, феврале и марте он получил по 57 130,85 грн.
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За 2021 год Шмигаль получил 561 775,65 грн заработной платы. С января по май в прошлом году он получил 222 905,08 грн.
Наибольшую сумму Премьер-министр получил в ноябре прошлого года – 57 157,83 грн. В декабре – 55 393,64 грн, в октябре – 47 332,10 грн, в январе – 47 293,75 грн, в июле – 45 323,09 грн, в апреле – 45 179,19 грн, в сентябре - 44 655,81 грн, в августе – 44 646,82 грн, в июне – 44 361,28 грн, в феврале и мае – по 44 299,15 грн, в марте – 41 833,84 грн.
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Дополнение
Кабинет министров 2 февраля определил схему должностных окладов для госслужащих на 2022 год.
Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська заявлял, что высокая зарплата чиновников – это профессиональная необходимость.