Прем'єр Польщі про падіння літака з пригожиним: нехай тепер кожен собі відповість, "вагнер" буде становити більшу чи меншу загрозу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прокоментував падіння літака в рф, серед пасажирів якого значився власник пвк "вагнер" євгеній пригожин, пише УНН з посиланням на Onet Wiadomości.
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"Я не коментуватиму, випадковість це чи ні, - заявив Моравецький, маючи на увазі авіакатастрофу, у якій, як повідомлялося, нібито загинув пригожин. - Я вважаю, що поляки самі зможуть відповісти на це запитання. Курування "групи вагнера" переходить безпосередньо до президента путіна. Нехай тепер кожен собі відповість на запитання, чи зараз дислокована у білорусі "група вагнера" становить більшу чи меншу загрозу".
Моравецький також заявив, що під керівництвом путіна "група вагнера", напевно, ще більше використовуватиметься для провокацій, шантажу, нападів та "різного роду смикання в рамках підриву політики безпеки".
Контекст
У середу ввечері, 23 серпня, о 20:00, у мнс росії повідомили, що у тверській області в рф впав приватний літак, на борту були 7 пасажирів та 3 члени екіпажу, усі вони загинули.
росавіація розпочала розслідування катастрофи літака Embraer. Згідно зі списком пасажирів, серед них значиться прізвище та ім'я євгенія пригожина.
Згодом російські ЗМІ повідомили, що засновник пвк "вагнер" євгеній пригожин та його права рука дмитро уткін загинули під час аварії літака у тверській області росії.