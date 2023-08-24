Премьер Польши о падении самолета с пригожим: пусть теперь каждый себе ответит, угроза от "вагнера" будет большей или меньшей
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прокомментировал падение самолета в россии, среди пассажиров которого числился владелец чвк "вагнер" евгений пригожин, пишет УНН со ссылкой на Onet Wiadomości.
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"Я не буду комментировать, случайность это или нет, - заявил Моравецкий, имея в виду авиакатастрофу, в которой, как сообщалось, якобы погиб пригожин. - Я считаю, что поляки сами смогут ответить на этот вопрос. Курирование "группы вагнера" переходит непосредственно к президенту путину, пусть теперь каждый себе ответит на вопрос, дислоцированная сейчас в беларуси "группа вагнера" будет представлять большую или меньшую угрозу.
Моравецкий также заявил, что под руководством путина "группа вагнера", наверное, будет еще больше использоваться для провокаций, шантажа, нападений и "разного рода дергания в рамках подрыва политики безопасности".
Контекст
В среду вечером, 23 августа, в 20:00, в мнс россии сообщили, что в тверской области в пф упал частный самолет, на борту находились 7 пассажиров и 3 члена экипажа, все они погибли.
росавиация начала расследование крушения самолета Embraer. Согласно списку пассажиров, среди них числится фамилия и имя евгения пригожина.
Впоследствии российские СМИ сообщили, что основатель чвк "вагнер" евгений пригожин и его правая рука дмитрий уткин погибли во время аварии самолета в тверской области россии.