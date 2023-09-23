Прем'єр Польщі Моравецький звернувся до Зеленського: сказав "не ображати поляків"

Цитата

Моравецький під час зустрічі з людьми у Свіднику наголосив, що в Україні триває війна за безпеку Європи. "Ми це знаємо, і допомагаємо відправкою зброї, організацією постачання зброї, тому що зараз ми озброюємося насамперед самі. Але хаб у Жешуві, цей спеціальний логістичний центр, працював, працює та працюватиме разом. із нашими союзниками", - запевнив він.

"Але я також хочу сказати президенту Зеленському, щоб він ніколи більше не ображав поляків, як він це зробив нещодавно під час свого виступу в ООН, поляки ніколи цього не допустять. А захищати добре ім'я поляків – це не лише мій обов'язок та честь, але й найважливіше завдання уряду Республіки Польща. Ми захищатимемо всі наші аргументи у нинішньому геополітичному контексті, і ми знаємо, як ці аргументи мають бути оформлені", - сказав Моравецький.

Додамо, Матеуш Моравецький виступив у Свіднику на передвиборчому мітингу. Парламентські вибори у Польщі відбудуться 15 жовтня.

Доповнення

20 вересня МЗС Польщі викликало посла України Василя Зварича через виступ Президента Володимира Зеленського.

Також 20 вересня в канцелярії прем'єр-міністра Польщі Матеуша Моравецького заявили, що більше не передають зброю Україні, тому що зараз озброюють Польщу.

Це сталося після того, як Польща поряд із двома іншими державами оголосила про запроваджені на рівні країни обмеження на імпорт українського зерна після того, як Європейська комісія вирішила не подовжувати заборону імпорту до п'яти країн-членів ЄС. Суперечка загострилася після того, як Україна подала скаргу до Світової організації торгівлі (СОТ) з приводу заборон.

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що слова прем'єра Моравецького про зброю для України неправильно зрозуміли.

Дуда також зазначив, що особисто зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським "щойно буде можливість".