Премьер Польши Моравецкий обратился к Зеленскому: сказал "не оскорблять поляков"

ukru
Эксклюзив
06:36 • 71372 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 112254 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 139944 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 173782 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 132596 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 124587 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 166341 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116650 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123106 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130686 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 82936 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 114506 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 88017 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

13 марта, 05:20 • 107840 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 78330 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 139916 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 173755 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 123815 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 130753 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 166326 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 78191 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 148163 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 155475 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 159716 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 157546 просмотра
Актуальное
Премьер Польши Моравецкий обратился к Зеленскому: сказал "не оскорблять поляков"

Премьер Польши Моравецкий обратился к Зеленскому: сказал "не оскорблять поляков"

Киев • УНН

 • 225970 просмотра

КИЕВ. 23 сентября. УНН. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обратился к Президенту Украины Владимиру Зеленскому, сказав "не оскорблять поляков". Такие слова главы польского правительства приводит 22 сентября польское издание PAP, пишет УНН.

Цитата

Моравецкий во время встречи с людьми в Свиднике подчеркнул, что в Украине продолжается война за безопасность Европы. "Мы это знаем, и помогаем отправкой оружия, организацией поставок оружия, потому что сейчас мы вооружаемся прежде всего сами. Но хаб в Жешуве, этот специальный логистический центр, работал, работает и будет работать вместе с нашими союзниками", - заверил он.

"Но я также хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он никогда больше не оскорблял поляков, как он это сделал недавно во время своего выступления в ООН, поляки никогда этого не допустят. А защищать доброе имя поляков – это не только мой долг и честь, но и важнейшая задача правительства Республики Польша. Мы будем защищать все наши аргументы в нынешнем геополитическом контексте, и мы знаем, как эти аргументы должны быть оформлены", - сказал Моравецкий.

Матеуш Моравецкий выступил в Свиднике на предвыборном митинге. Парламентские выборы в Польше пройдут 15 октября.

Дополнение

20 сентября МИД Польши вызвал посла Украины Василия Зварича из-за выступления Президента Владимира Зеленского.

Также 20 сентября в канцелярии премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявили, что больше не передают оружие Украине, потому что сейчас вооружают Польшу.

Это произошло после того, как Польша наряду с двумя другими государствами объявила о введенных на уровне страны ограничениях на импорт украинского зерна после того, как Европейская комиссия решила не продлевать запрет импорта в пять стран-членов ЕС. Спор обострился после того, как Украина подала жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) по поводу запретов.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что слова премьера Моравецкого об оружии для Украины неправильно поняли.

Дуда также отметил, что лично встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским "как только будет возможность".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы