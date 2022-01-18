Прем'єр-міністра Румунії звинуватили в плагіаті докторської дисертації. Конкуренти вимагають розслідування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Прем'єр-міністр Румунії Ніколає Чуке, який перебуває при владі менше двох місяців, був звинувачений у плагіаті майже третини своєї докторської дисертації. Про це пише Рolitico, передає УНН.
Деталі
Щонайменше 42 сторінки зі 138 містять плагіат, згідно з дослідженням румунської журналістки Емілії Шеркан, опублікованому у вівторок вранці, в якому вона представляє докази, які звинувачують Чуке не тільки у дослівному запозиченні тексту з інших робіт, але й у використанні прийомів приховування плагіату.
Чуке, колишній військовий, заперечує будь-які правопорушення і сказав, що його докторський ступінь був "складений відповідно до вимог законодавства" того часу.
"Ці публічні звинувачення ніяк не можуть бути науково обґрунтовані", - додав він у заяві, опублікованій на його офіційній сторінці у Facebook після повідомлення Шеркан.
Незважаючи на заяву Чуке про невинність, впливовий опозиційний політик Дачіан Чолош із партії "Союз за порятунок Румунії" (USR-PLUS) закликав прем'єр-міністра "терміново роз'яснити ситуацію" та провести розслідування, додавши, що, якщо твердження підтвердяться, "необхідна почесна відставка".
Націонал-ліберальна партія Чуке (НЛП) наприкінці минулого року уклала перемир'я зі своїми колишніми суперниками, лівоцентристською Соціал-демократичною партією (СДП), після кількох тижнів політичних потрясінь, під час яких Чуке двічі пропонували очолити наступний уряд.
У листопаді 2021 року Чуке став прем'єр-міністром, повноваження якого закінчаться у 2023 році в рамках системи "ротації", погодженої коаліційним урядом.
Додамо
Це не перший випадок, коли плагіат та маніпулювання резюме стали проблемою серед румунського політичного класу. Через кілька тижнів після того, як нинішній уряд прийшов до влади, міністр цифровізації Флорін Роман пішов у відставку після повідомлень про неправдиві дані в його резюме. У 2014 році тодішній прем'єр-міністр Віктор Понта повернув докторський ступінь після звинувачень у плагіаті, які були підтверджені у 2020 році.