Премьер-министра Румынии обвинили в плагиате докторской диссертации. Конкуренты требуют расследования

Детали

По меньшей мере 42 страницы из 138 содержат плагиат, согласно исследованию румынской журналистки Эмилии Шеркан, опубликованном во вторник утром, в котором она представляет доказательства, которые обвиняют Чукэ не только в дословном заимствовании текста из других работ, но и в использовании приемов сокрытия плагиата.

Чукэ, бывший военный, отрицает любые правонарушения и сказал, что его докторскую степень было "составлено в соответствии с требованиями законодательства" того времени.

"Эти публичные обвинения никак не могут быть научно обоснованы", - добавил он в заявлении, опубликованном на его официальной странице в Facebook после уведомления Шеркан.

Несмотря на заявление о невиновности Чукэ, влиятельный оппозиционный политик Дачиан Чолош из партии "Союз за спасение Румынии" (USR-PLUS) призвал премьер-министра "срочно разъяснить ситуацию и провести расследование, добавив, что, если утверждения подтвердятся, необходима почетная отставка".

Национал-либеральная партия Чукэ (НЛП) в конце прошлого года заключила перемирие со своими бывшими соперниками, левоцентристской Социал-демократической партией (СДП), после нескольких недель политических потрясений, во время которых Чукэ дважды предлагали возглавить следующее правительство.

В ноябре 2021 года Чукэ стал премьер-министром, полномочия которого истекут в 2023 году в рамках системы "ротации", согласованной коалиционным правительством.

Добавим

Это не первый случай, когда плагиат и манипулирования резюме стали проблемой среди румынского политического класса. Через несколько недель после того, как нынешнее правительство пришло к власти, министр цифровизации Флорин Роман ушел в отставку после сообщений о ложных данных в его резюме. В 2014 году тогдашний премьер-министр Виктор Понта вернул докторскую степень после обвинений в плагиате, которые были подтверждены в 2020 году.