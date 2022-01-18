Премьер-министра Румынии обвинили в плагиате докторской диссертации. Конкуренты требуют расследования
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Премьер-министр Румынии Николае Чукэ, который находится у власти меньше двух месяцев, был обвинен в плагиате почти трети своей докторской диссертации. Об этом пишет Рolitico, передает УНН.
Детали
По меньшей мере 42 страницы из 138 содержат плагиат, согласно исследованию румынской журналистки Эмилии Шеркан, опубликованном во вторник утром, в котором она представляет доказательства, которые обвиняют Чукэ не только в дословном заимствовании текста из других работ, но и в использовании приемов сокрытия плагиата.
Чукэ, бывший военный, отрицает любые правонарушения и сказал, что его докторскую степень было "составлено в соответствии с требованиями законодательства" того времени.
"Эти публичные обвинения никак не могут быть научно обоснованы", - добавил он в заявлении, опубликованном на его официальной странице в Facebook после уведомления Шеркан.
Несмотря на заявление о невиновности Чукэ, влиятельный оппозиционный политик Дачиан Чолош из партии "Союз за спасение Румынии" (USR-PLUS) призвал премьер-министра "срочно разъяснить ситуацию и провести расследование, добавив, что, если утверждения подтвердятся, необходима почетная отставка".
Национал-либеральная партия Чукэ (НЛП) в конце прошлого года заключила перемирие со своими бывшими соперниками, левоцентристской Социал-демократической партией (СДП), после нескольких недель политических потрясений, во время которых Чукэ дважды предлагали возглавить следующее правительство.
В ноябре 2021 года Чукэ стал премьер-министром, полномочия которого истекут в 2023 году в рамках системы "ротации", согласованной коалиционным правительством.
Добавим
Это не первый случай, когда плагиат и манипулирования резюме стали проблемой среди румынского политического класса. Через несколько недель после того, как нынешнее правительство пришло к власти, министр цифровизации Флорин Роман ушел в отставку после сообщений о ложных данных в его резюме. В 2014 году тогдашний премьер-министр Виктор Понта вернул докторскую степень после обвинений в плагиате, которые были подтверждены в 2020 году.