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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Прем'єр Бельгії про переговори з рф: наразі ми розмовляємо зі стіною

Прем'єр Бельгії про переговори з рф: наразі ми розмовляємо зі стіною

Київ • УНН

 • 98907 перегляди

КИЇВ. 29 червня. УНН. "Єдиний спосіб" вийти з кризи, спричиненої російським вторгненням в Україну, — це допомогти Києву виграти війну, заявив прем'єр-міністр Бельгії Александр Де Кроо у преамбулі саміту НАТО, додавши, що є прихильником дипломатії, але наразі "ми розмовляємо зі стіною", пише УНН з посиланням на 7sur7.

Деталі

Прем'єр Бельгії зазначив, що економічні санкції проти росії лягають важким тягарем на країну, але водночас вони сильно б'ють і по Європі. Особливо він згадав "енергетичну війну", яку москва веде із лютого.

"Найкращий спосіб покінчити з усім цим — допомогти Україні здобути військову перемогу", — сказав він, додавши: "У нас немає іншого вибору". За словами глави уряду, Бельгія вже постачала в Україну військову техніку і продовжить це робити.

Очікується, що присутні на саміті НАТО глави держав ухвалять рішення про новий пакет заходів підтримки України. "Я віддаю перевагу дипломатії, консультаціям дипломатів, але для цього потрібно, щоб хтось сидів навпроти вас. На даний момент ми розмовляємо зі стіною", - наголосив Александр Де Кроо. Він вважає, що Україна має "сама вирішувати, коли сідати за стіл переговорів".

Доповнення

Прем'єр Іспанії заявив, що рф перетворилася зі стратегічного партнера НАТО на "головну загрозу".

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