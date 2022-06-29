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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Премьер Бельгии о переговорах с рф: на данный момент мы разговариваем со стеной

Премьер Бельгии о переговорах с рф: на данный момент мы разговариваем со стеной

Киев • УНН

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КИЕВ. 29 июня. УНН. "Единственный способ" выйти из кризиса, вызванного российским вторжением в Украину, — это помочь Киеву выиграть войну, заявил премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо в преамбуле саммита НАТО, добавив, что является сторонником дипломатии, но на данный момент "мы разговариваем со стеной", пишет УНН со ссылкой на 7sur7.

Детали

Премьер Бельгии отметил, что экономические санкции против россии ложатся тяжелым бременем на страну, но в то же время они сильно бьют и по Европе. Особенно он упомянул "энергетическую войну", которую москва ведет с февраля.

"Лучший способ покончить со всем этим — помочь Украине одержать военную победу", — сказал он, добавив: "У нас нет другого выбора". По словам главы правительства, Бельгия уже снабжала Украиной военной техникой и продолжит это делать.

Ожидается, что присутствующие на саммите НАТО главы государств примут решение о новом пакете мер поддержки Украины. "Я предпочитаю дипломатию, консультации дипломатов, но для этого нужно, чтобы кто-то сидел напротив вас. На данный момент мы разговариваем со стеной", - подчеркнул Александр Де Кроо. Он считает, что Украина должна "сама решать, когда садиться за стол переговоров".

Дополнение

Премьер Испании заявил, что россия превратилась из стратегического партнера НАТО в "главную угрозу".

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