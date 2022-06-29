Прем'єр Іспанії заявив, що рф перетворилася зі стратегічного партнера НАТО на "головну загрозу"

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"Якщо озирнутися на 2010 рік, то в Лісабоні було схвалено стратегічну концепцію НАТО останнього десятиліття. У ньому росія називалася стратегічним партнером. Зараз, навпаки, мадридська стратегічна концепція (НАТО) називатиме росію головною загрозою для союзників", - сказав Санчес в інтерв'ю іспанському радіо SER незадовго до відкриття саміту НАТО у Мадриді.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг, який прибув на саміт, нагадав, що в 2010 році на саміті НАТО в Лісабоні росія брала участь у зустрічах там. "Зараз такого не буде", - сказав він журналістам.

Столтенберг сказав, що, на його думку, лідери НАТО в Мадриді погодяться, "що росія становить пряму загрозу нашій безпеці, і це буде відображено" у новій стратегічній концепції НАТО.

"Стратегічна концепція також відображатиме нову реальність", - додав він.