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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Премьер Испании заявил, что рф превратилась из стратегического партнера НАТО в "главную угрозу"

Премьер Испании заявил, что рф превратилась из стратегического партнера НАТО в "главную угрозу"

Киев • УНН

 • 139954 просмотра

КИЕВ. 29 июня. УНН. Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил в среду, что всего за десять лет отношения НАТО с россией изменились с партнерских на то, что они считают ее ключевой угрозой, пишет УНН со ссылкой на CNN.

Цитата

"Если оглянуться на 2010 год, то в Лиссабоне была одобрена стратегическая концепция НАТО последнего десятилетия. В нем россия называлась стратегическим партнером. Сейчас, напротив, мадридская стратегическая концепция (НАТО) будет называть россию главной угрозой для союзников", - сказал Санчес в интервью испанскому радио SER незадолго до открытия саммита НАТО в Мадриде.

Детали

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, прибывший на саммит, напомнил, что в 2010 году на саммите НАТО в Лиссабоне россия участвовала во встречах. "Сейчас такого не будет", – сказал он журналистам.

Столтенберг сказал, что, по его мнению, лидеры НАТО в Мадриде согласятся, "что россия представляет прямую угрозу нашей безопасности, и это будет отражено" в новой стратегической концепции НАТО.

"Стратегическая концепция будет также отражать новую реальность", - добавил он.

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