Прем'єр Бельгії подав у відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Прем'єр-міністр Бельгії Шарль Мішель подав у відставку після розпаду правлячої коаліції. Про це він заявив на засіданні парламенту у вівторок ввечері, на якому провідні партії королівства зажадали голосування про вотум недовіри уряду. Заяву Мішеля транслював телеканал RTBF, передає УНН із посиланням на Finansial Post.
“Я прийняв рішення представити королю (Бельгії Філіпу — ред.) моє прохання про відставку, і я вирушаю до короля негайно”, - заявив Мішель.
Зазначають, що урядова криза в Бельгії сталася через гострі розбіжності в правлячій коаліції про підтримку Глобального договору ООН з міграції, в підтримку якого виступав прем'єр.
Як повідомляв УНН, раніше найбільша партія фламандських націоналістів (N-VA), яка входить у Федеральний уряд Бельгії, пригрозила прем’єр-міністру країни Шарлю Мішелю виходом з уряду.