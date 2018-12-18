Премьер Бельгии подал в отставку

“Я принял решение представить королю (Бельгии Филиппу — ред.) мое прошение об отставке, и я отправляюсь к королю немедленно”, — заявил Мишель.

Отмечают, что правительственный кризис в Бельгии произошел из-за острых разногласий в правящей коалиции о поддержке Глобального договора ООН по миграции, в поддержку которого выступал премьер.

Как сообщал УНН, ранее крупнейшая партия фламандских националистов (N-VA), которая входит в Федеральное правительство Бельгии, пригрозила премьер-министру страны Шарлю Мишелю выходом из правительства.