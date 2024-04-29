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Прем'єр-міністр Шотландії Хамза Юсаф подав у відставку

Прем'єр-міністр Шотландії Хамза Юсаф подав у відставку

Київ • УНН

 • 17563 перегляди

Хамза Юсаф, лідер Шотландської національної партії і прем'єр-міністр Шотландії, оголосив про свою відставку після того, як втратив підтримку партнерів по коаліції через кліматичну політику, що призвело до загрози вотуму недовіри його уряду.

Лідер Шотландської національної партії Хамза Юсаф оголосив про свою відставку з посади прем'єра у зв'язку з наближеним голосуванням про недовіру уряду. Про це пише УНН з посиланням на BBC.

Деталі

Уряд, який вже близько року очолює Юсаф, відмовився від програми прискореного переходу к нульовим викидам парникових газів, через що з урядової коаліції вийшли "Зелені".

Після того "Зелені" об'єдналися у парламенті з консерваторами, лейбористами і ліберальними демократами, щоб підтримати вотум про недовіру уряду та Юсафу, як лідеру Шотландії.

Після розпаду урядової коаліції Юсаф вирішив піти у відставку, не чекаючи голосування парламенту, запланованого на цей тиждень.

Нагадаємо

У березні минулого року Хамза Юсаф виграв конкурс на лідерство у Шотландській національній партії SNP і був призначений новим прем'єр-міністром Шотландії, замінивши Ніколу Стерджен. Про це пише УНН з посиланням на Sky News та Politico.

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Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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