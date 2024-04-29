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Все буде по-іншому: Педро Санчес передумав йти у відставку

Все буде по-іншому: Педро Санчес передумав йти у відставку

Київ • УНН

 • 18244 перегляди

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не піде у відставку і пообіцяв, що все зміниться, незважаючи на триваюче розслідування звинувачень у корупції проти його дружини.

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про те, що не піде у відставку та пообіцяв, що все буде по-іншому. Пише УНН з посиланням на Reuters.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив, що він залишається на своєму посту, попри розгорнуте розслідування корупційних звинувачень проти його дружини.

Він назвав розслідування щодо дій своєї дружини "спробою його політичних опонентів втрутитися в його роботу".

Санчес зустрівся з королем Феліпе VI у понеділок, що було би стандартним кроком у разі його відставки. Однак у телевізійному виступі він оголосив, що заявив монарху про своє рішення залишитися на своїй посаді. Він заявив, що його рішення було підтримане широкою громадськістю та висловленнями підтримки, які надійшли протягом вихідних.

"Я вирішив іти далі, якщо це можливо, ще сильніше на посаді прем'єр-міністра. Це не буде як завжди, все буде по-іншому", - сказав він у національному ефірі.

Нагадаємо

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес мав оголосити цього понеділка, чи піде він у відставку з уряду. У прем'єр-міністра є кілька варіантів: залишитися на посаді, піти у відставку або призначити загальні вибори.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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