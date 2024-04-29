Прем'єр-міністр Педро Санчес опівдні оголосить, чи піде він з уряду Іспанії

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосить цього понеділка, чи піде він у відставку з уряду. У прем'єр-міністра є кілька варіантів: залишитися на посаді, піти у відставку або призначити загальні вибори, пише El Mundo.

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Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес планує оголосити о 12 годині дня у понеділок, чи піде у відставку через звинувачення в корупції проти його дружини.

Сьогодні завершується п'ятиденний термін, який Педро Санчес попросив для роздумів про своє подальше перебування на посаді голови уряду після звинувачень у зловживанні впливом, висунутих проти його дружини Бегони Гомес.

У глави уряду Іспанії є кілька варіантів, серед них: залишитися на посаді, піти у відставку або оголосити загальні вибори. У випадку, якщо Санчес захоче призначити вибори, він повинен дотриматися певних термінів, які детально викладені в Органічному законі про загальну виборчу систему (LOREG).

Нагадаємо

52-річний Педро Санчес, який майже шість років керує четвертою за величиною економікою ЄС, написав у середу на платформі соціальних мереж X, раніше Twitter, що він хоче подумати, чи все ще "варте того, незважаючи на грязьова яма, в якій праві та ультраправі намагаються грати в політику".

Тоді він додав, що йому треба подумати, чи йому "продовжувати очолювати уряд, чи відмовитися від цієї високої честі".

На вихідних тисячі людей вийшли на вулиці Мадрида та інших міст країни, щоб протестувати за те, щоб Санчес залишився на посаді. Демонстранти несли плакати з написами на кшталт "Санчес, так, продовжуй" або "Не здавайся".

Згідно з конституцією, король Феліпе VI повинен буде провести консультації з лідерами партії після відставки Санчеса, щоб запропонувати наступника парламенту. Водночас не можна виключити, що Санчес залишиться на посаді та попросить парламент висловити йому вотум довіри або оголосити дострокові вибори.

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