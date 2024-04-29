Премьер-министр Педро Санчес в полдень объявит, уйдет ли он из правительства Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявит в этот понедельник, уйдет ли он в отставку из правительства. У премьер-министра есть несколько вариантов: остаться в должности, уйти в отставку или назначить всеобщие выборы, пишет El Mundo.

Детали

Премьер-министр Испании Педро Санчес планирует объявить в 12 часов дня в понедельник, уйдет ли в отставку из-за обвинений в коррупции против его жены.

Сегодня завершается пятидневный срок, который Педро Санчес попросил для размышлений о своем дальнейшем пребывании на посту главы правительства после обвинений в злоупотреблении влиянием, выдвинутых против его жены Бегоны Гомес.

У главы правительства Испании есть несколько вариантов, среди них: остаться в должности, уйти в отставку или объявить всеобщие выборы. В случае, если Санчес захочет назначить выборы, он должен соблюсти определенные сроки, которые подробно изложены в Органическом законе о всеобщей избирательной системе (LOREG).

Напомним,

52-летний Педро Санчес, который почти шесть лет руководит четвертой по величине экономикой ЕС, написал в среду на платформе социальных сетей X, ранее Twitter, что он хочет подумать, все ли еще "стоит того, несмотря на грязевую яму, в которой правые и ультраправые пытаются играть в политику".

Тогда он добавил, что ему надо подумать, или ему "продолжать возглавлять правительство, или отказаться от этой высокой чести".

На выходных тысячи людей вышли на улицы Мадрида и других городов страны, чтобы протестовать за то, чтобы Санчес остался на посту. Демонстранты несли плакаты с надписями вроде "Санчес, да, продолжай" или "Не сдавайся".

Согласно конституции, король Фелипе VI должен будет провести консультации с лидерами партии после отставки Санчеса, чтобы предложить преемника парламенту. В то же время нельзя исключить, что Санчес останется в должности и попросит парламент выразить ему вотум доверия или объявить досрочные выборы.

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