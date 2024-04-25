Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

В Испании прокуратура обратилась с просьбой прекратить предварительное расследование против жены главы правительства страны Педро Гомеса, сообщают RTVE и El Pais, передает УНН.

Детали

Прокуратура Испании просит отозвать жалобу против Бегоны Гомес, жены премьер-министра Испании Педро Санчеса. Сегодня подана апелляция на признание обвинений в коррупции против жены Санчеса. Как пишут СМИ, мнение прокуратуры имеет вес, впрочем только судья решает, начинать ли официальное расследование.

Контекст

Судебное расследование в отношении жены Педро Санчеса, Бегоньи Гомес, является результатом жалобы о предполагаемой торговле влиянием, поданной ассоциацией "Mãos Limpas", связанной с испанскими крайне правыми.

Сегодня ассоциация заявила, что жалоба, которую она подала в начале этого месяца, основывается на цифровом медиаконтенте и комментариях к телевизионным программам.

Признавая, что обвинения могут быть ложными, ассоциация заявила, что ответственность лежит на СМИ, которые их опубликовали, и что, в любом случае, для определения их правдивости должно быть использовано судебное расследование.

Напомним,

Объявление о начале "предварительного расследования" в среду мадридским судом заставило лидера испанского правительства Педро Санчеса заявить, что он рассматривает возможность покинуть пост, пообещав в следующий понедельник сделать публичное заявление о своем будущем.

Накануне Санчес пожаловался на политическое обливание грязью и объявил, что рассматривает возможность уйти в отставку с должности, которую занимал с середины 2018 года.

В частности 52-летний политик-социалист жаловался, что его преследуют правые и крайне правые, используя все возможные средства.

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