Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
  •  126983 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  144607 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

Эксклюзив
У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»
24 апреля 2024, 09:26  •  151390 просмотра

У предпринимателей лопается терпение из-за действий Гетманцева - участник акции «Щипай меня - не трогай бизнес»

Эксклюзив
После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко
24 апреля 2024, 09:11  •  137726 просмотра

После разблокирования нескольких пунктов пропуска наблюдается нормальное движение грузовиков в обоих направлениях, в очереди 250 предводителей - Демченко

Эксклюзив
САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога
24 апреля 2024, 08:34  •  119592 просмотра

САП будет просить для Сольского арест с возможностью внесения залога

Эксклюзив
Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения
24 апреля 2024, 06:20  •  105107 просмотра

Министру Сольскому, которого подозревают в завладении госземлей, сегодня изберут меру пресечения

Эксклюзив
Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе
24 апреля 2024, 05:32  •  102635 просмотра

Экономист о создании базы образцов табачных изделий: КНИИСЭ - единственное учреждение в Украине, которому мы доверяем в этом вопросе

Эксклюзив
Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину
23 апреля 2024, 09:13  •  137572 просмотра

Скандал с украинскими детьми во Вьетнаме: посол Украины сообщил, что сейчас рассматриваются варианты возвращения детей на родину

Эксклюзив
В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии
22 апреля 2024, 16:39  •  158001 просмотра

В мае активность пыльцы еще останется: аллерголог дал советы, как легче перенести сезон аллергии

Эксклюзив
Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»
22 апреля 2024, 15:01  •  154453 просмотра

Предприниматели поддержали акцию "гусей" против Гетманцева "Щипай меня – не трогай бизнес»

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Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

Испанская прокуратура просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса из-за отсутствия доказательств.

Новости Мира •   •  5940 просмотра
Прокуратура Мадрида просит закрыть дело против жены премьер-министра Педро Санчеса

Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

В четверг украинские защитники выдержали 93 атаки со стороны российских оккупантов на разных участках фронта, в том числе 23 штурма они отбили только на Авдеевском направлении, в условиях интенсивных боевых столкновений.

Война •   •  8471 просмотра
Генштаб: Силы обороны в четверг отбили 23 атаки россиян на Авдеевском направлении

Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"

В связи с вражескими обстрелами вносятся временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области на сегодня и завтра.

Общество •   •  8692 просмотра
Из-за вражеских атак внесены временные изменения в движение пригородных поездов в Харьковской области - "Укрзализныця"

Очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее: Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей и лидерами Сената США

Президент Зеленский провел телефонные разговоры с лидерами Конгресса США, поблагодарив их за военную помощь Украине и обсудив необходимость дальнейшего развития систем противовоздушной обороны и дальнего радиолокационного контроля.

Война •   •  10219 просмотра
Очередные оборонные пакеты важно направить в Украину как можно скорее: Зеленский поговорил со спикером Палаты представителей и лидерами Сената США

"Считаю это правильным шагом": Сольский прокомментировал свое заявление об отставке

Министр аграрной политики Николай Сольский, который подал в отставку из-за подозрения в захвате земли, заявил, что готов продолжать руководить министерством, если Верховная Рада не поддержит его отставку.

политика •   •  8327 просмотра
"Считаю это правильным шагом": Сольский прокомментировал свое заявление об отставке

В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее пострадали 10 человек

В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее ранены 10 человек, повреждено здание вокзала и электропоезд.

Война •   •  8028 просмотра
В результате российской атаки по железнодорожному вокзалу в Балаклее пострадали 10 человек

В Польше допускают возможность депортации военнообязанных украинцев

Польша и Литва рассматривают возможность депортации украинских мужчин призывного возраста, которые не обновили свои данные или не продлили право на пребывание, что потенциально может помочь Украине вернуть призывников из-за рубежа.

Война •   •  9097 просмотра
В Польше допускают возможность депортации военнообязанных украинцев

рф атаковала объекты "Укрзализныци": трое работников погибли, семеро получили ранения

Трое железнодорожников погибли и семеро получили ранения в результате массированных российских атак на "Укрзализныцю" в Донецкой области.

Война •   •  8514 просмотра
рф атаковала объекты "Укрзализныци": трое работников погибли, семеро получили ранения

США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану поставлять дроны в Россию для войны в Украине

США ввели новые санкции против иранских компаний, лиц и кораблей, причастных к тайной поставке беспилотников России для ее войны в Украине и поддержки Корпуса стражей исламской революции.

Война •   •  10459 просмотра
США ввели санкции против компаний, которые помогали Ирану поставлять дроны в Россию для войны в Украине

Украинские полярники показали три вида пингвинов, которые живут вблизи станции "Академик Вернадский"

Во Всемирный день пингвина украинские исследователи показали, что в окрестностях научной станции "Академик Вернадский" в Антарктиде гнездятся 3 вида пингвинов рода Pygoscelis - субантарктические, антарктические и пингвины Адели.

УНН Lite •   •  13871 просмотра
Украинские полярники показали три вида пингвинов, которые живут вблизи станции "Академик Вернадский"