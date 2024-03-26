Испания предоставила статус временной защиты около 200 тысячам украинцам

Более 200 тысяч выходцев из Украины после начала полномасштабного вторжения рф получили статус временной защиты в Испании. Страна является пятой в ЕС по количеству предоставленных разрешений для временной защиты. Об этом пишет УНН со ссылкой на Heraldo.

Детали

Согласно отчету, представленному министром по делам интеграции, социального обеспечения и миграции страны Эльмой Саис, с начала войны более 200 000 человек получили временную защиту в стране. Как отмечается, трое из десяти человек не достигли 18 лет, а шесть из десяти - женщины.

Почти 21 000 людей с временной защитой зарегистрированы в органах социального обеспечения, большая часть из них - женщины. 38% работающих беженцев устроены по постоянным контрактам на полный рабочий день, 21% - по контрактам на неполный рабочий день и 10% - по постоянным сезонным контрактам.

Также сообщается, что в настоящее время около 14 000 перемещенных лиц остаются в системе приема международных беженцев и временной защиты.

Как заявила министр Испании, учитывая текущую конфликтную ситуацию, "изучаются альтернативы временной защиты, такие как легальные каналы миграции, специальный статус проживания или доступ к международной защите".

В докладе также говорится, что инвестиции Испании в помощь украинскому населению с 2022 года, включая государственные средства и софинансирование Европейского союза, превышают 1,4 миллиарда евро, и еще 50 миллионов евро ожидают окончательного принятия Европейской комиссией.

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