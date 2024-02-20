Польша продлила временную защиту для украинских беженцев до 30 июня: Дуда подписал указ

Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о продлении временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года. Об этом сообщает издание PAP со ссылкой на канцелярию главы страны, передает УНН.

Президент Анджей Дуда подписал закон о помощи гражданам Украины, который, среди прочего, продлевает легальное пребывание украинских беженцев до 30 июня 2024 года - говорится в сообщении.

Как отмечается, закон принят во исполнение решения Совета ЕС о продлении временной защиты для украинских беженцев до 4 марта 2025 года.

Пребывание граждан Украины является легальным, если они прибыли в Польшу в период с 24 февраля 2022 года по 4 марта 2024 года.

Закон также вносит изменения, которые продлевают до 28 месяцев срок, в течение которого, украинцу, который получил квалификацию врача или стоматолога за пределами территории государств-членов ЕС, может быть предоставлено разрешение на осуществление врачебной или стоматологической практики.

Кроме того, вносятся изменения в законы "О налоге на доходы физических лиц" и "О налоге на прибыль предприятий" путем продления до 2024 года действия налоговых преференций, связанных с преодолением последствий военных действий на территории Украины.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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Напомним

9 февраля Сейм Польши проголосовал за продление временной защиты для беженцев из Украины до 30 июня 2024 года.