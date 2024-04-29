Все будет по-другому: Педро Санчес передумал уходить в отставку

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о том, что не уйдет в отставку и пообещал, что все будет по-другому, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что он остается на своем посту, несмотря на развернутое расследование коррупционных обвинений против его жены.

Он назвал расследование относительно действий своей жены "попыткой его политических оппонентов вмешаться в его работу".

Санчес встретился с королем Фелипе VI в понедельник, что было бы стандартным шагом в случае его отставки. Однако в телевизионном выступлении он объявил, что заявил монарху о своем решении остаться на своем посту. Он заявил, что его решение было поддержано широкой общественностью и высказываниями поддержки, которые поступили в течение выходных.

"Я решил идти дальше, если это возможно, еще сильнее на посту премьер-министра. Это не будет как всегда, все будет по-другому", - сказал он в национальном эфире.

Напомним

Премьер-министр Испании Педро Санчес должен был объявить в этот понедельник, уйдет ли он в отставку из правительства. У премьер-министра есть несколько вариантов: остаться в должности, уйти в отставку или назначить всеобщие выборы.