Премьер-министр Шотландии Хамза Юсаф подал в отставку

Лидер Шотландской национальной партии Хамза Юсаф объявил о своей отставке с поста премьера в связи с приближающимся голосованием о недоверии правительству. Об этом пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Правительство, которое уже около года возглавляет Юсаф, отказалось от программы ускоренного перехода к нулевым выбросам парниковых газов, из-за чего из правительственной коалиции вышли "Зеленые".

После того "Зеленые" объединились в парламенте с консерваторами, лейбористами и либеральными демократами, чтобы поддержать вотум о недоверии правительству и Юсафу, как лидеру Шотландии.

После распада правительственной коалиции Юсаф решил уйти в отставку, не дожидаясь голосования парламента, запланированного на этой неделе.

Напомним

В марте прошлого года Хамза Юсаф выиграл конкурс на лидерство в Шотландской национальной партии SNP и был назначен новым премьер-министром Шотландии, заменив Николу Стерджен. Об этом пишет УНН со ссылкой на Sky News и Politico.

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