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Прем'єр Албанії заявив про підтримку України: Західні Балкани готові зробити внесок у боротьбу проти рф на тлі західних "виправдань"

Київ • УНН

 • 30208 перегляди

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама заявив, що Західні Балкани готові зробити більший внесок у протидію росії та підтримку України, на тлі відмовок та обмежень з боку Європи та Заходу щодо надання допомоги.

Прем'єр Албанії заявив про підтримку України: Західні Балкани готові зробити внесок у боротьбу проти рф на тлі західних "виправдань"

Західні Балкани готові зробити свій внесок у боротьбу проти росії на тлі європейських та західних "затримок" та "обмежень" щодо допомоги, заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама в інтерв'ю Euractiv напередодні візиту Президента України Володимира Зеленського до країни, пише УНН.

Деталі

Рама додав, що роль Західних Балкан стає ще більш важливою для ЄС, на тлі того, як вони "починають це розуміти, зіткнувшись із спільним ворогом володимиром путіним".

"Наскільки ми потребуємо вас, ви потребуєте нас. Чому? Насамперед, заради того, що вам найдорожче - безпеки", - сказав він.

Коли його запитали, що Тірана може запропонувати на тлі розмов щодо "втоми", проблем із досягненням консенсусу на рівні ЄС щодо фінансування, невиконання зобов'язань щодо постачання боєприпасів Україні, нерішучості щодо деяких форм військової підтримки, а також різних вето та затримок, Рама апелював до Заходу щодо нинішнього стану справ.

Дивлячись на наші країни, Чорногорію, Північну Македонію, Хорватію, Сербію, Боснію та Герцеговину, які повністю солідарні з Україною, можна щось сказати більшим і багатішим хлопцям. Їхні обіцянки є, їхня участь є, але я не впевнений, що виправдання всіх цих затримок і обмежень може тривати ще довго

- сказав Рама в інтерв'ю.

"Кожен повинен виконувати", - додав він.

Прем'єр-міністр Албанії заявив, що він не вірить, що саміт у Тірані та участь регіону змінять темп подій для всієї демократичної спільноти, але він не буде недооцінювати внесок та вплив, який вони можуть мати.

"Ми робимо свою роботу", - вказав він.

Обговорюючи саміт ЄС - Західні Балкани, запланований на четвер, у якому, серед інших, візьмуть участь єврокомісар з розширення Олівер Варгеї, Рама пояснив, що план розширення ЄС, оприлюднений у 2023 році, є кроком уперед із погляду застою у цьому процесі.

"Кожен крок уперед у зближенні один з одним – це крок уперед до Європейського Союзу. Кожен крок уперед до Європейського Союзу – це крок уперед до розширення", - додав він.

Що стосується майбутніх виборів до Європарламенту та можливого підйому правих, то Рама не хвилюється і сказав, що в Європі все може змінитися, але необхідність розширення та спільний ворог – ні.

"путін допоміг їм прокинутися після довгого, самозаспокоєного сну щодо Балкан, а також щодо України та Молдови, це побічний, хороший ефект цього кошмару. Я не бачу, щоб розширення ставилося під сумнів", - зазначив він.

Щодо теми прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, який збирається очолити НАТО пізніше цього року, Рама підтримує цю ідею.

"Перехід Рютте до НАТО – це дуже гарна новина для НАТО. Він також є на 100% наш кандидат. З Марком Рютте на чолі НАТО матиме дуже вмілого політика та справжнього лідера, який знає, як діяти в складних ситуаціях і довів, що здатний йти на компроміси", - сказав він.

Рама продовжив, що Рютте може бути голосом Європи у США і навпаки, особливо з урахуванням повернення до Білого дому примари колишнього президента США Дональда Трампа.

"Рютте - правильна людина для спілкування з кожним президентом США. Повірте мені, я точно знаю", - сказав Рама.

Доповнення

Зеленський прибув до Тірани на саміт Україна - Південно-Східна Європа, який відбудеться в середу, 28 лютого, після чого наступного дня відбудеться саміт ЄС-лідери Західних Балкан, на якому, як очікується, основну увагу буде приділено новому Плану зростання і стабільності ЄС.

У саміті візьмуть участь регіональні лідери з Сербії, Косова, Чорногорії та Північної Македонії, хоча прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс не буде присутнім, відправивши натомість "представників на низькому дипломатичному рівні", повідомляє Euronews.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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