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Премьер Албании заявил о поддержке Украины: Западные Балканы готовы внести вклад в борьбу против рф на фоне западных "оправданий"

Премьер Албании заявил о поддержке Украины: Западные Балканы готовы внести вклад в борьбу против рф на фоне западных "оправданий"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 08:25  •  17908 просмотра

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Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Западные Балканы готовы сделать больший вклад в противодействие России и поддержку Украины, на фоне отказов и ограничений со стороны Европы и Запада по оказанию помощи.

Западные Балканы готовы внести свой вклад в борьбу против россии на фоне европейских и западных "задержек" и "ограничений" по помощи, заявил премьер-министр Албании Эди Рама в интервью Euractiv накануне визита Президента Украины Владимира Зеленского в страну, пишет УНН.

Детали

Рама добавил, что роль Западных Балкан становится еще более важной для ЕС, на фоне того, как они "начинают это понимать, столкнувшись с общим врагом владимиром путиным".

"Насколько мы нуждаемся в вас, вы нуждаетесь в нас. Почему? Прежде всего, ради того, что вам дороже всего - безопасности", - сказал он.

Когда его спросили, что Тирана может предложить на фоне разговоров об "усталости", проблем с достижением консенсуса на уровне ЕС по финансированию, невыполнение обязательств по поставкам боеприпасов Украине, нерешительности в отношении некоторых форм военной поддержки, а также различных вето и задержек, Рама апеллировал к Западу относительно нынешнего положения дел.

Глядя на наши страны, Черногорию, Северную Македонию, Хорватию, Сербию, Боснию и Герцеговину, которые полностью солидарны с Украиной, можно что-то сказать более крупным и богатым ребятам. Их обещания есть, их участие есть, но я не уверен, что оправдание всех этих задержек и ограничений может продолжаться еще долго

- сказал Рама в интервью.

"Каждый должен выполнять", - добавил он.

Премьер-министр Албании заявил, что он не верит, что саммит в Тиране и участие региона изменят темп событий для всего демократического сообщества, но он не будет недооценивать вклад и влияние, которое они могут иметь.

"Мы делаем свою работу", - указал он.

Обсуждая саммит ЕС - Западные Балканы, запланированный на четверг, в котором, среди прочих, примут участие еврокомиссар по расширению Оливер Варгеи, Рама объяснил, что план расширения ЕС, обнародованный в 2023 году, является шагом вперед с точки зрения застоя в этом процессе.

"Каждый шаг вперед в сближении друг с другом - это шаг вперед к Европейскому Союзу. Каждый шаг вперед к Европейскому Союзу - это шаг вперед к расширению", - добавил он.

Что касается предстоящих выборов в Европарламент и возможного подъема правых, то Рама не волнуется и сказал, что в Европе все может измениться, но необходимость расширения и общий враг - нет.

"путин помог им проснуться после долгого, самоуспокоенного сна по Балканам, а также по Украине и Молдове, это побочный, хороший эффект этого кошмара. Я не вижу, чтобы расширение ставилось под сомнение", - отметил он.

Что касается темы премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, который собирается возглавить НАТО позже в этом году, Рама поддерживает эту идею.

"Переход Рютте в НАТО - это очень хорошая новость для НАТО. Он также на 100% наш кандидат. С Марком Рютте во главе НАТО будет иметь очень умелого политика и настоящего лидера, который знает, как действовать в сложных ситуациях и доказал, что способен идти на компромиссы", - сказал он.

Рама продолжил, что Рютте может быть голосом Европы в США и наоборот, особенно с учетом возвращения в Белый дом призрака бывшего президента США Дональда Трампа.

"Рютте - правильный человек для общения с каждым президентом США. Поверьте мне, я точно знаю", - сказал Рама.

Дополнение

Зеленский прибыл в Тирану на саммит Украина - Юго-Восточная Европа, который состоится в среду, 28 февраля, после чего на следующий день состоится саммит ЕС-лидеры Западных Балкан, на котором, как ожидается, основное внимание будет уделено новому Плану роста и стабильности ЕС.

В саммите примут участие региональные лидеры из Сербии, Косово, Черногории и Северной Македонии, хотя премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис не будет присутствовать, отправив вместо этого "представителей на низком дипломатическом уровне", сообщает Euronews.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаПолитикаНовости Мира
Прем'єр Албанії заявив про підтримку України: Західні Балкани готові зробити внесок у боротьбу проти рф на тлі західних "виправдань"
Albanian Prime Minister declares support for Ukraine: Western Balkans ready to contribute to fight against Russia amid Western "excuses"
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